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        Antalyaspor, Hollandalı oyuncu Van de Streek ile sözleşme uzattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile sözleşme uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:05
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        Antalyaspor, Hollandalı oyuncu Van de Streek ile sözleşme uzattı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile sözleşme uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Antalyaspor formasını giyen Van de Streek, kendisini 1+1 yıl daha kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor ailesi olarak çok karakterli oyunculara sahip olduklarını belirtti.

        Sander Van de Streek'in de bu oyunculardan biri olduğuna dikkati çeken Boztepe, "İki yıldır bizimle birlikte olan Sander ile 2 yıl daha anlaşmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

        Van de Streek ise sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

        "Eşim ve artık çok iyi Türkçe konuşan çocuklarım Antalya'da yaşamaktan mutlular. Ben de onlarla birlikte mutluyum. İlk geldiğimde bu kadar mutlu olabileceğimizi tahmin etmemiştim ama şu anda ailece güzel günler geçiriyoruz. Takım olarak da daha başarılı sonuçlar almak için çalışıyoruz. Ben de iki yıl daha takımıma yardım edecek olmaktan mutluyum."

        Konuşmaların ardından resmi sözleşmeye imza atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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