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        Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 21:10 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:10
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        Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iki grup halinde çalıştı.

        Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

        Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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