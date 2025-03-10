Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iki grup halinde çalıştı.
Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
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