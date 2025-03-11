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        Serik Belediyespor'da teknik direktör Geylani dönemi sona erdi

        Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'da teknik direktör Aziz Gökhan Geylani ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:05
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        Serik Belediyespor'da teknik direktör Geylani dönemi sona erdi
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        Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'da teknik direktör Aziz Gökhan Geylani ile yollar ayrıldı.

        Kulübün sosyal medya hesabından teknik direktör Geylani'nin ayrılık mesajı yayımlandı.

        Serik Belediyespor ile yollarını ayırdığını belirten Geylani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Görev süremiz boyunca ekibimle birlikte büyük bir özveri ve adanmışlık duygusu ile çalışmanın verdiği gururu taşıyorum. Bir üst lige çıkma parolasıyla yola çıktık ve hedefe ulaşacağımıza dair inancım tam ancak geldiğimiz noktada bir kan değişikliğinin takım adına yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu güzel deneyimi paylaştığımız sevgili dostum Barış Güçlü'ye, başkanımız Cenk Doğan'a, yöneticilerimize, futbolcu kardeşlerime, kulüp personelimize, Serikspor taraftarına ve son olarak her zaman desteğini hissettiren sevgili Ramazan Karabulut'a teşekkür ederim. Seriksporun her zaman kalbimde özel bir yeri olacağını bilmenizi isterim. Saygılarımla."

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