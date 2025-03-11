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        AK Parti Milletvekili Uslu'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:16
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        AK Parti Milletvekili Uslu'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
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        Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, milli mücadele ruhu, milletin vatan sevgisi ve istiklal aşkının en veciz ifadesini İstiklal Marşı'nın mısralarında bulduğunu belirtti.

        Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelesini, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırdığını ve ebedileştirdiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerini, acılarını ve duygularını yüreğinde hisseden Mehmet Akif Ersoy, bilgisini, heyecanını, umudunu milletiyle paylaşmış, diriliş harekatının başlamasına, milli mücadele ruhunun alevlenmesine de öncülük etmiştir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarıma sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

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