Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Cansız'ın kullandığı 07 HGV 65 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 BBF 465 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı.

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