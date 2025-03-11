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        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:29
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        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Hüseyin Cansız'ın kullandığı 07 HGV 65 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 BBF 465 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        Kaza nedeniyle yol, kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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