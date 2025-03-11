Antalya'da trafik kural ihlali yapan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı
Antalya'da trafik kural ihlallerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Antalya'da trafik kural ihlallerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kural ihlaline yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda trafiği tehlikeye düşüren 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem yapıldı.
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