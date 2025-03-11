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        Antalya'da trafik kural ihlali yapan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı

        Antalya'da trafik kural ihlallerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:18
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        Antalya'da trafik kural ihlali yapan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı
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        Antalya'da trafik kural ihlallerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kural ihlaline yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalarda trafiği tehlikeye düşüren 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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