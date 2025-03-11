Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinden sonra pas, şut ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını akşam saatlerinde Belek Turizm Merkezi'nde bir otelin sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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