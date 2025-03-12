Korkuteli'de ekmek ve pide yapan yerler denetlendi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ekmek ve pide üretimi yapan işletmeler, hijyen, gramaj ve fiyat etiketi konularında denetlendi.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekmek ve pide yapan işletmeleri gezerek, ürünlerin gramajlarını, fiyat etiketlerinin olup olmadığını ve üretim koşullarının hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Eksikleri tespit edilen işletme sahipleri, kurallara uymadıkları takdirde yasal işlemlerin uygulanacağı konusunda uyarıldı.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, yaptığı açıklamada, vatandaşın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Esnafın kurallara uygun üretim yapmasını beklediklerini aktaran Caran, "Hemşerilerimizin hijyenik ve kurallara uygun ürünler tüketmesini sağlamak önceliğimizdir." ifadesini kullandı.