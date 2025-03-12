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        Muratpaşa'da "Çevreci Komşu Kart"la 49 milyon 132 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Çevreci Komşu Kart" ile 49 milyon 132 bin 275 litre yakıt tasarrufu sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:42
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        Muratpaşa'da "Çevreci Komşu Kart"la 49 milyon 132 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Çevreci Komşu Kart" ile 49 milyon 132 bin 275 litre yakıt tasarrufu sağlandı.

        İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'da başlatılan Çevreci Komşu Kart Projesi kapsamında, bugüne kadar 198 bin 892 ağacın kesilmesi önlenerek, 49 milyon 132 bin 275 litre yakıt tasarrufu sağlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen "Sıfır Atık" projesinin de temelini oluşturan proje, ilk olarak iki mahallede pilot uygulama olarak başladı ve elde edilen sonuçların ardından ilçenin tamamında yaygınlaştırıldı.

        Cam, kağıt, plastik ve metal atıkların geri dönüşümünü teşvik eden sistem, çevreye katkı sağlarken ilçe sakinlerinin ekonomik kazanç elde etmesine de imkan tanıyor.

        Çevreci Komşu Kart ile şu ana kadar 24 milyon 680 bin kilogram atık toplandı ve karşılığında vatandaşlara toplam 11 milyon 842 bin lira ödeme yapıldı. Kart, alışverişte ve online ödemelerde kullanılabilirken, biriken bakiye banka ATM’lerinden nakit olarak da çekilebiliyor.

        Projeye ilçede 17 bin 811 hane katılım sağlarken, zamanla bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıkları da sisteme dahil edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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