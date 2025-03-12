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        Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:58
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        Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Dikmen Mahallesi, D 400 Karayolu üzerinde D.Ç'nin kullandığı 07 BVJ 315 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik’te hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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