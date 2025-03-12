Antalya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Dikmen Mahallesi, D 400 Karayolu üzerinde D.Ç'nin kullandığı 07 BVJ 315 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik’te hastaneye kaldırıldı.
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