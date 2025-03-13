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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:26
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

        RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.

        Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural dışında eksik bulunmuyor.

        Antalyaspor, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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