Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.
Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural dışında eksik bulunmuyor.
Antalyaspor, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kaybetti.
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