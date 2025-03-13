Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 214 kişi yakalandı

Son 72 saatte yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya hükümlü 214 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ya da firari hükümlü 214 kişi yakalandı.

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