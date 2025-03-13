Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 214 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ya da firari hükümlü 214 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 214 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ya da firari hükümlü 214 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı.

        Son 72 saatte yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya hükümlü 214 kişi yakalandı.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
        Aras'ın icralık olan protez borcu ödendi
        Aras'ın icralık olan protez borcu ödendi
        Carettaların çiftleşme dönemi başladı; 'rahatsız etmeyin' uyarısı
        Carettaların çiftleşme dönemi başladı; 'rahatsız etmeyin' uyarısı
        Yapay zekayla Atatürk'ü canlandırdıkları video, 9,5 milyon izlendi
        Yapay zekayla Atatürk'ü canlandırdıkları video, 9,5 milyon izlendi
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Eş cinayetinde otopsi raporu çıktı: Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla ö...
        Eş cinayetinde otopsi raporu çıktı: Boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla ö...