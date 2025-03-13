Adrasan'da atık suların denize karışması önlenecek

Antalya'nın Kumluça ilçesindeki Adrasan bölgesinde atık suların denize karışmasını önlemek için 100 milyon liralık paket arıtma tesisi ve derin deniz deşarj sistemi kuruluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde yürütülen projede, günlük 400 ton kapasiteye sahip membran üniteli arıtma tesisi ve 2400 metre uzunluğunda derin deniz deşarj sistemi inşa ediliyor. Bu sistemin 800 metresi karada, 1600 metresi ise denizde olacak şekilde tasarlandı.

Yeni sistemle Adrasan koyunun kapalı yapısı göz önüne alınarak atık suyun 33 metre derinlikte ve koy dışına yönlendirilmesi sağlanacak.

ASAT Atık Su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, yaz aylarında artan turizm hareketliliği nedeniyle fosseptiklerde biriken atık suların arıtılacağını ve sistemin gelecekte daha büyük bir arıtma tesisine hizmet edebilecek şekilde planlandığını ifade etti.

Projeyle bölgedeki atık su yönetiminin iyileştirilerek turizmde sürdürülebilirliğin sağlanacağına dikkati çeken Otuzaltı, "Antalya, Türkiye genelinde en fazla mavi bayrağa sahip bölge konumunda. Ülkedeki toplam 567 mavi bayraktan 233'ü Antalya'da bulunuyor. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış olup, sahadaki montaj işlemleri hızla devam ediyor. ASAT tarafından yürütülen arıtma tesisi ve derin deniz deşarj sisteminin toplam sözleşme bedeli yaklaşık 50 milyon lira olarak belirlendi. Ancak fiyat farkları ve KDV ile birlikte yatırımın toplam maliyetinin 100 milyon liraya ulaşması öngörülüyor" dedi.