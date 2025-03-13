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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:15 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:16
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde çalışmalarını sürdürdü.

        Manavgat ve Aksu ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 60 bin doldurulmuş makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün, 100 paketlenmiş tütün, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 100 elektronik sigara, makaron doldurma makinesi ve hava kompresörü ile 240 gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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