Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, idmanın ardından uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
RAMS Park'ta yarın 20.30'da başlayacak Galatasaray-Onvo Antalyaspor müsabakasını hakem Ozan Ergün yönetecek.
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