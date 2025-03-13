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        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:39
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        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, idmanın ardından uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

        RAMS Park'ta yarın 20.30'da başlayacak Galatasaray-Onvo Antalyaspor müsabakasını hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Galeri
        Galeri

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