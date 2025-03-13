Voleybolda KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, Alanya'da başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen KFC Kadınlar 1. Lig final etabı başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen KFC Kadınlar 1. Lig final etabı başladı.
Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde iki karşılaşma oynandı.
Final etabının ilk maçında Papara Göztepe, Info Yatırım Karşıyaka'yı 3-1, İBB Spor da İlbank'ı 3-0 yendi.
15 Mart Cumartesi günü sona erecek organizasyonun ikinci gününde yarın saat 15.00'te Info Yatırım Karşıyaka-İBB Spor, saat 17.30'da da İlbank-Papara Göztepe karşılaşmaları oynanacak.
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