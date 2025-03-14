Antalya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, 2 motosikletin çarpıştığı görülüyor.

Öte yandan polis, kaza sonrası kaçtığı tespit edilen diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motokurye Halil K'nin kullandığı tüp taşıyan 42 AHU 443 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 BUG 387 plakalı motosiklet, Merkez Mahallesi Tuncerpaşa Caddesi'nde çarpıştı.

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