Voleybolda KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, Alanya'da devam ediyor
Türkiye Voleybol Federasyonunca (TVF) Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen KFC Kadınlar 1. Lig final etabı sürüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonunca (TVF) Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen KFC Kadınlar 1. Lig final etabı sürüyor.
Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde karşılaşmalar oynandı.
Final etabında Info Yatırım Karşıyaka, İBB Spor'u, İlbank da Papara Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Organizasyonun son gününde yarın saat 14.00'te İlbank-Info Yatırım Karşıyaka, saat 16.30'da ise Papara Göztepe-İBB Spor karşılaşmaları oynanacak.
Müsabakalar sonunda puan sıralamasında ilk 2'de yer alacak takımlar, Sultanlar Ligi'ne yükselecek.
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