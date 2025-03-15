Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki turistik tekneler yaz sezonu için gün sayıyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kış döneminde bakım ve onarım için karaya çekilen tur tekneleri, yaz sezonuna hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki turistik tekneler yaz sezonu için gün sayıyor
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kış döneminde bakım ve onarım için karaya çekilen tur tekneleri, yaz sezonuna hazırlanıyor.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kaş'ta yaz sezonuna hazırlık çalışmaları sürüyor.

        İlçede limanda ve marinada karaya çekilen ve boyları 15 ila 30 metre uzunluğunda değişen yaklaşık 450 teknede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yatlar ve tur tekneleri, ustalar tarafından öncelikle alt bölümleri tazyikli suyla yıkanıyor. Ardından eskiyen boyaları yakılarak kazınıyor. Çürüyen ahşap bölümler yeni tahtalarla değiştiriliyor. Yatların alt bölümlerinde açılan tahta araları, "kalafatlama" denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere önce astar, ardından macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler yağlı boyayla boyanıyor. Temizlenen yatın tüm bölümleri yenileniyor ve pırıl pırıl hale getiriliyor.

        - Tekneler nisanda denize indirilecek

        Yatçılar Kooperatif Başkanı İlyas Kahraman, AA muhabirine, yaz sezonunda yoğun bir şekilde çalıştırılan tekneleri, ekim sonu itibarıyla karaya çektiklerini söyledi.

        Kış döneminde tekneleri kontrolden geçirdiklerini ve eksikliklerini tamamladıklarını anlatan Kahraman, yeni sezona hazır hale getirdiklerini belirtti. Bu yıl da limanda ve marinada yoğun bir çalışma süreci yaşandığını aktaran Kahraman, bakım ve onarımdan geçirilen teknelerin nisandan itibaren Akdeniz'in mavi sularıyla buluşacağını belirtti.

        Kahraman, geçen yılın kendileri için güzel geçtiğini, bu yıl için de umutlu olduklarını kaydetti.

        Tekne bakımlarını gerçekleştiren Ufuk Koçak da yerli ve yabancı misafirlere en iyi hizmeti sunabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

        Kaş'ta teknelerden dalış da yapıldığını dile getiren Koçak, "Misafirlerimizin konforlu bir şekilde dalış yapabilmeleri için gerekli tüm altyapı ve donanımların hepsini güncelliyoruz. Kaş dünyanın sayılı dalış merkezlerinden birisi. Muhteşem dalış noktalarımız var. Dünyanın her yerinden gelen dalışçıları misafir ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü

        Benzer Haberler

        Leylek mevsimi
        Leylek mevsimi
        Antalya'da dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alındı
        Antalya'da dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alındı
        Voleybolda KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, Alanya'da devam ediyor
        Voleybolda KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, Alanya'da devam ediyor
        'İyilik Ödülü'ne layık görülen imam: Bir iyilik, yanında birçok iyiliği de...
        'İyilik Ödülü'ne layık görülen imam: Bir iyilik, yanında birçok iyiliği de...
        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
        Akdeniz Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı