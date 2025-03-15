Antalya'da mezarlıkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mezarlıkta uygunsuz davranışlarda bulunan yabancı uyruklu 2 kadın hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Antalya'daki bir mezarlıkta 2 kişi iskambil oynadı ve uygunsuz davranışlarda bulundu" şeklinde haber ve paylaşımların görüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün incelemesinde, olayın E.S ve K.Y. isimli yabancı uyruklu kişilerce yapıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın Andızlı mezarlığında gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Kimlikleri tespit edilen ve 10 Mart'ta ülkemizden ayrılarak yurt dışına çıkış yaptıkları belirlenen kişiler hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatılmıştır."