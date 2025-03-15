Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da mezarlıkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mezarlıkta uygunsuz davranışlarda bulunan yabancı uyruklu 2 kadın hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da mezarlıkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
        ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mezarlıkta uygunsuz davranışlarda bulunan yabancı uyruklu 2 kadın hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Antalya'daki bir mezarlıkta 2 kişi iskambil oynadı ve uygunsuz davranışlarda bulundu" şeklinde haber ve paylaşımların görüldüğü belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün incelemesinde, olayın E.S ve K.Y. isimli yabancı uyruklu kişilerce yapıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olayın Andızlı mezarlığında gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Kimlikleri tespit edilen ve 10 Mart'ta ülkemizden ayrılarak yurt dışına çıkış yaptıkları belirlenen kişiler hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü

        Benzer Haberler

        Antalya'daki turistik tekneler yaz sezonu için gün sayıyor
        Antalya'daki turistik tekneler yaz sezonu için gün sayıyor
        Leylek mevsimi
        Leylek mevsimi
        Antalya'da dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alındı
        Antalya'da dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alındı
        Voleybolda KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, Alanya'da devam ediyor
        Voleybolda KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, Alanya'da devam ediyor
        'İyilik Ödülü'ne layık görülen imam: Bir iyilik, yanında birçok iyiliği de...
        'İyilik Ödülü'ne layık görülen imam: Bir iyilik, yanında birçok iyiliği de...
        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı