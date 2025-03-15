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        Antalya'da yakalanan 17 dilencinin üzerinden 19 bin lira çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan dilenci operasyonunda yakalanan 17 kişinin üzerinden 19 bin lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:42
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        Antalya'da yakalanan 17 dilencinin üzerinden 19 bin lira çıktı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan dilenci operasyonunda yakalanan 17 kişinin üzerinden 19 bin lira çıktı.

        Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla ilçede dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.

        Son 3 günde yapılan denetimlerde 17 dilenci yakalandı, üzerlerinden çıkan 19 bin liraya da el konuldu.

        Zabıta Müdürü Eşref Şimşek, özellikle ramazan ayında dini duyguları istismar eden dilencilerin sayısının arttığına dikkati çekti.

        Bununla ilgili etkin mücadele yürüttüklerini anlatan Şimşek, dilenciliğin sadece yoksullukla ilgili bir sorun olmadığını, bazı kişilerin bunu profesyonel meslek haline getirdiğini kaydetti.

        Organize şekilde dilencilik yapan kişilerin insanların merhamet duygularını istismar ederek maddi kazanç sağlamaya çalıştığını vurgulayan Şimşek, dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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