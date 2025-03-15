Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği Antalya'da iftar programı düzenledi

        Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği tarafından Dünya Yetimler Günü kapsamında Antalya'da iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:54 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği Antalya'da iftar programı düzenledi
        ABONE OL

        Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği tarafından Dünya Yetimler Günü kapsamında Antalya'da iftar programı düzenlendi.

        Kepez'deki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftara, derneğin yardımda bulunduğu yetim çocuklar, ihtiyaç sahibi aileler ile derneğin bağışçıları katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, iftarın ardından çocuklara yönelik palyaço ve balon gösterisi, masal okuma etkinliği ve çeşitli çocuk oyunlarıyla devam etti.

        Program sonunda çocuklara bayram harçlığı, oyuncak ve ayakkabı hediye edildi.

        Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, geleneksel hale getirilen Yetim Sofrası'nın bu yıl 22'ncisini düzenlediklerini söyledi.

        Sargın, "Yetim sofrasında alan el ile veren eli bir araya getiriyoruz. Burada yetim çocuklarımızla ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşıyor, program sonunda onlara hediyelerini veriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

        Benzer Haberler

        Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseldi
        Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükseldi
        LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" Antalya'da açıldı
        LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" Antalya'da açıldı
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verdi
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verdi
        Antalya'da yakalanan 17 dilencinin üzerinden 19 bin lira çıktı
        Antalya'da yakalanan 17 dilencinin üzerinden 19 bin lira çıktı
        Serik'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Serik'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi
        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi