Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği Antalya'da iftar programı düzenledi

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği tarafından Dünya Yetimler Günü kapsamında Antalya'da iftar programı düzenlendi.

Kepez'deki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftara, derneğin yardımda bulunduğu yetim çocuklar, ihtiyaç sahibi aileler ile derneğin bağışçıları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, iftarın ardından çocuklara yönelik palyaço ve balon gösterisi, masal okuma etkinliği ve çeşitli çocuk oyunlarıyla devam etti.

Program sonunda çocuklara bayram harçlığı, oyuncak ve ayakkabı hediye edildi.

Derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, geleneksel hale getirilen Yetim Sofrası'nın bu yıl 22'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Sargın, "Yetim sofrasında alan el ile veren eli bir araya getiriyoruz. Burada yetim çocuklarımızla ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşıyor, program sonunda onlara hediyelerini veriyoruz." diye konuştu.