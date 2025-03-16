Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
C.A.D. idaresindeki 07 BMV 190 plakalı motosiklet Kökez Mahallesi'nde, sürücü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralıyı, kaza yerine gelen yakınları otomobille hastaneye götürdü.
Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.
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