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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:37
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        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        C.A.D. idaresindeki 07 BMV 190 plakalı motosiklet Kökez Mahallesi'nde, sürücü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralıyı, kaza yerine gelen yakınları otomobille hastaneye götürdü.

        Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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