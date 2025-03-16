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        Alanya'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen muz yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:33
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        Alanya'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen muz yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Tahsin Ç. yönetimindeki muz yüklü 07 NG 271 plakalı kamyonet, Oba Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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