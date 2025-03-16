Muratpaşa'da afet tahliye tatbikatı düzenlendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, afet tahliye tatbikatı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GEA Arama Kurtarma işbirliğiyle ilçe sakinlerini olası afetlere karşı bilinçlendirmek ve afet anında hızlı hareket edebilme becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, vatandaşlar saat 11.00'de evlerini tahliye ederek, daha önce kendilerine tanıtılan 228 toplanma alanında bir araya geldi.

Tatbikata katılanlar, 6 Şubat depremleri ve diğer doğal afetlerde hayatını kaybedenler anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Soğuksu Mahallesi'ndeki toplanma alanında tatbikata katılan İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

GEA Arama Kurtarma ekibinden Tijen Şahin de dört aşamadan oluşan tatbikatın ilk aşamasında, vatandaşların e-Devlet uygulaması üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını öğrenmelerinin sağlandığını belirtti.

İkinci aşamada bir acil durum çantası hazırlamalarının teşvik edildiğini ifade eden Şahin, son iki aşamada ise evlerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve toplanma alanlarında buluşulmasının gerçekleştirildiğini kaydetti.