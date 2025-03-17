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        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:19 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:19
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        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İsmet Kara (26) idaresindeki 07 BET 896 plakalı motosiklet ile T.P. yönetimindeki 07 SES 24 plakalı kamyonet, İskele Mahallesi Yayla Bulvarı Ziraat Odası Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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