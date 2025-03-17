Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İsmet Kara (26) idaresindeki 07 BET 896 plakalı motosiklet ile T.P. yönetimindeki 07 SES 24 plakalı kamyonet, İskele Mahallesi Yayla Bulvarı Ziraat Odası Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.
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