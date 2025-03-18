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        Alanya'da 850 öğrenci flütle Çanakkale Türküsünü seslendirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 850 öğrenci flütle Çanakkale Türküsü ve marşlarını çaldı ve söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:22
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        Alanya'da 850 öğrenci flütle Çanakkale Türküsünü seslendirdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 850 öğrenci flütle Çanakkale Türküsü ve marşlarını çaldı ve söyledi.

        Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılması, şiir okunması ve mini tiyatro gösterisiyle sürdü.

        Okulun bahçesinde toplanan 850 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde flütle Çanakkale Türküsü, Gündoğdu ve Vatan marşlarını çalıp söyleyerek şehitleri andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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