Alanya'da 850 öğrenci flütle Çanakkale Türküsünü seslendirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 850 öğrenci flütle Çanakkale Türküsü ve marşlarını çaldı ve söyledi.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılması, şiir okunması ve mini tiyatro gösterisiyle sürdü.

Okulun bahçesinde toplanan 850 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde flütle Çanakkale Türküsü, Gündoğdu ve Vatan marşlarını çalıp söyleyerek şehitleri andı.