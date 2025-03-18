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        Antalya'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:48
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        Antalya'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

        Hurma Mahallesi 438. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman A. (65) ile oğlu O. A. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine O.A. babasını bıçaklayarak öldürdü.

        İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde Süleyman A'nın cansız bedenini buldu.

        İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kaçan O.A, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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