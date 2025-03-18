Kaş'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.Ç idaresindeki 06 CUF 878 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer anayolu Ova Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Toprak alana savrulan otomobil takla atarak ters döndü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.Ç'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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