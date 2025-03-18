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        Kaş'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:56
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        Kaş'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.Ç idaresindeki 06 CUF 878 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer anayolu Ova Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Toprak alana savrulan otomobil takla atarak ters döndü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araç içerisinden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü M.Ç'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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