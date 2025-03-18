Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okudu, müzik dinletisi sunuldu, çeşitli gösteriler sahnelendi ve Çanakkale Zaferi'ni anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Şahinler Mesleki ve Teknik Lisesi Mustafa Duruk Konferans Salonu'nda devam eden programda, Çanakkale Zaferi'nin önemi anlatıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

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