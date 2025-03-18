18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
Antalya'nın Akseki ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Akseki Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Şahinler Mesleki ve Teknik Lisesi Mustafa Duruk Konferans Salonu'nda devam eden programda, Çanakkale Zaferi'nin önemi anlatıldı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okudu, müzik dinletisi sunuldu, çeşitli gösteriler sahnelendi ve Çanakkale Zaferi'ni anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Program kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Etkinliklerin sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi.
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