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        Tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktası Termessos, baharın gelişiyle hareketlendi

        ZEHRA TEKECİ ESER - Antalya'nın Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve sarp kayalıkları arasında doğayla iç içe varlığını sürdüren Termessos Antik Kenti'nde, baharın gelişiyle ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:41
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        Tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktası Termessos, baharın gelişiyle hareketlendi
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        ZEHRA TEKECİ ESER - Antalya'nın Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve sarp kayalıkları arasında doğayla iç içe varlığını sürdüren Termessos Antik Kenti'nde, baharın gelişiyle ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

        Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta Güllük Dağı zirvesinde bulunan antik kent, Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak biliniyor.

        Binlerce yıllık tarihi dokusu ve korunmuş doğal güzellikleriyle zamana meydan okuyan antik kent, dev sütunları, lahitleri ve tiyatrosu, "kartal yuvası"nı andıran konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Çevresinde barındırdığı endemik bitkiler ve yaban hayatıyla ön plana çıkan antik kentte, baharın gelişi ve doğanın hareketlenmesiyle yoğunluk arttı.

        Doğanın renkleriyle bezenen, patika yolları Akdeniz'in mavisine uzanan güzel manzaralar sunan, her adımda tarihten izlerin bulunduğu antik kent, özellikle tarih, doğa, spor ve fotoğraf tutkunlarını çekiyor.

        Geçen yıl 51 bin 451 kişinin ziyaret ettiği Termessos, yılın iki ayında 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Martta yoğunluğun başladığı antik kentte, gelecek aylarda hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

        - "Acenteler programına almaya başladı"

        Antalya Rehberler Odası Başkanı Hülya Yıldırım Kaya, AA muhabirine, Termessos'un bölgenin gizli hazinelerinden biri olduğunu söyledi.

        Kentin tarih meraklıları ve doğa tutkunlarının rotaları arasında yer aldığını belirten Kaya, "Acentelerin de programına almaya başladığı antik kent, yerli ve yabancı grupları ağırlıyor. Özellikle bu dönemde, baharın gelişiyle doğası hareketlenen, tarihle doğanın yaklaşık 1000 metre yükseklikte buluştuğu, manzarası muhteşem bir yerden bahsediyoruz." dedi.

        Antik kenti yürüyüş gruplarının da rahatlıkla dolaşabildiğini dile getiren Kaya, "Tarihi alan, ziyaretçilerin çok güzel vakit geçirebildiği tiyatrosuyla, hamamları, su sarnıçları, kaya mezarları ve nekropol alanıyla dikkati çekiyor." diye konuştu.

        - Farklı doğa sporları ve hobiler için de elverişli

        Kaya, havaların ısınmasıyla başlayan hareketliliğin mayısa doğru daha da ivme kazanacağını, bu tür rotaların yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı doğa yürüyüşü grupları tarafından sıklıkla tercih edildiğini kaydetti.

        Bölgenin farklı doğa sporları ve hobiler için de elverişli olduğunu vurgulayan Kaya, "Sadece yürüyüş grupları değil, yoga için özellikle Termessos'a giden gruplar var. Doğayla iç içe yoga yapıp gelebiliyorlar, dağ bisikleti yapanlar tercih ediyor. Fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor. Çünkü Termessos bölgesine çok farklı bitkiler var, fauna ile florası önem taşıyor. Kuş gözlemciliği yapanlar bölgeyi sıklıkla ziyaret ediyor. Bu konuyla özellikle ilgilenen yabancı gruplar var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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