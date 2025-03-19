Antalya'da devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Onur Cengiz'in kullandığı 07 SD 483 plakalı tır, Antalya-Burdur kara yolunda bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Cengiz ile tırda yolcu olarak bulunan Mustafa Erkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
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