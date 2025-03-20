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        Kumluca'da Gavur Deresi'ndeki köprü tamamlandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Gavur Deresi üzerinde taşkını önlemek amacıyla ilçe merkezinde yapılan köprünün tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:21
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        Kumluca'da Gavur Deresi'ndeki köprü tamamlandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Gavur Deresi üzerinde taşkını önlemek amacıyla ilçe merkezinde yapılan köprünün tamamlandığı bildirildi.

        DSİ Bölge Müdürü Özhan Erdanışman ile beraberindeki teknik heyet, bölgedeki çalışmaları inceledi.

        Erdanışman, yaklaşık 3 yıl önce Kumluca'da kuvvetli yağışta köprünün düşük kodlu olması ve ağzının tıkanması nedeniyle sel olayı yaşandığını hatırlattı.

        Taşkın kontrolü için yıkılan ilçe merkezindeki köprüyü şartlara uygun şekilde yaptıklarını anlatan Erdanışman, "Bu köprüyü tamamladık. Kum Mahallesi'ne bağlantılı köprüde ise çalışmalar devam ediyor. Akmaz deresini de taşkınlardan korumak için start verdik." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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