Elmalılı öğrenci, resim yarışmasında il birincisi oldu

Antalya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili düzenlenen resim yarışmasında Elmalı Bozhüyük İlkokul öğrencisi Sümeyye Özkaya il birincisi oldu.

Özkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'u ziyaret ederek, ödülünü aldı.

Elmalı Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, kendi ilçelerinde eğitim öğretim gören öğrencinin, il birincisi olmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Yıldız, öğrenciye ve destek olan öğretmenlerine teşekkür etti.