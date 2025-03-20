Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Bazı motosikletler rüzgarın etkisiyle devrildi, çok sayıda çöp konteyneri sürüklendi.

Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobilde hasar oluştu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, gündüz de devam etti. Rüzgar, kentin yüksek kesimlerinde fırtına şekilde etkisini gösterdi.

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