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        Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:23
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        Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
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        Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, gündüz de devam etti. Rüzgar, kentin yüksek kesimlerinde fırtına şekilde etkisini gösterdi.

        Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobilde hasar oluştu.

        Bazı motosikletler rüzgarın etkisiyle devrildi, çok sayıda çöp konteyneri sürüklendi.

        Havanın güneşli olmasına rağmen kuvvetli rüzgar nedeniyle sahil bandı tenhalaştı.

        Güneşli günlerde yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde kimsenin olmadığı gözlendi.

        Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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