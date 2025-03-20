Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda buluştu

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu tarafından iftar programı düzenlendi.

Platform başkanı Halil Güvenbaş, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çorumlu iş insanları olarak sadece ticari faaliyetlerde bulunmadıklarını sosyal aktivitelerde de dayanışma içinde olduklarını dile getiren Güvenbaş, "Hep birlikte şehrimizi, ülkemizi ve insanımızı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda kalpleri yumuşatma, yardımlaşma ve iyilikte yarışma ayıdır." diye konuştu.

Programa bir dönem Çorum Valiliği görevinde bulunan Vali-Mülkiye Başmüfettişi Zülkif Dağlı, Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ile Çorumlu iş insanları katıldı.