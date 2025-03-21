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        Antalya'da "Toros Kuşağı 2" resim sergisi açıldı

        Antalya'da, Toroslar'ın simgesi keçileri konu alan "Toros Kuşağı 2 Keçilerin Estetiği Sergisi" sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:03
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        Antalya'da "Toros Kuşağı 2" resim sergisi açıldı
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        Antalya'da, Toroslar'ın simgesi keçileri konu alan "Toros Kuşağı 2 Keçilerin Estetiği Sergisi" sanatseverlerle buluşturuldu.

        Ressam Nuri Sezen'in eserlerinden oluşan sergi, Kepez Belediyesi Modern Sanatlar Galerisinde kapılarını açtı.

        Sergide, yağlı boya ve akrilikle yapılan 109 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Nuri Sezen, serginin açılışındaki konuşmasında, uzun yıllardır resimle uğraştığını ve yaşadığı doğal çevreyi resimlerine aktardığını söyledi.

        Sergide, Toroslar'ın doğal güzelliklerini ve bölgenin simgesel figürü olan keçilerin taşıdığı derin anlamı keşfetme fırsatı sunduğunu belirten Sezen, şunları kaydetti:

        "Antalya'nın Toros dağlarında doğmuş ve yaşamış birisi olarak kendi yaşadığım doğal ve sosyal çevreyi sanatımda önemsiyorum. Her sanatçının kendi çevresini öncelikle ifade etmesinin doğru olacağı düşüncesindeyim. Toros dağları da Anadolu'da önemli bir yayılma alanı. Ekolojik zenginlikler, sosyal hayat ve keçiler oranın canlı önemli unsurları. Keçiler simgesel olarak anlamlı ve zengin, bu yüzden onları konu edindim. Kendi yöremize hizmet etmeye ve sanatı sevdirmeye çalışıyoruz."

        Sergi, 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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