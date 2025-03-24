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        Manavgat'ta kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

        Antalya Manavgat ilçesinin Taşağıl Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:39
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        Manavgat'ta kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
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        Antalya Manavgat ilçesinin Taşağıl Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmaları sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taşağıl Mahallesi'nde yeni kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmalar Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün “Muhtelif (Manavgat-Taşağıl) İlçeler Kanalizasyon İnşaatı Projesi" kapsamında gerçekleştiriliyor.

        Yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda olan kanalizasyon şebeke hattı projesinin 15 kilometrelik kısmı ana hat olarak planlanırken, 4 kilometrelik kısmıysa abone hattı olarak planlandı. Toplamda 40 milyon TL maliyeti olan şebeke hattı imalatı tamamlandıktan sonra, bölgeye arıtma tesisi yapılması planlanıyor. Atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirmesi planlanan çalışmayla birlikte, bölgedeki vatandaşların yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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