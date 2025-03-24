Antalya'da çürümeye başlayan tarihi çınar ağacına bakım önerisi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1485'te yapılan tarihi Balbey Camisi ile yaşıt olduğu değerlendirilen ve gövdesinin bir bölümü çürüyen çınar ağacının kurtarılabileceği bildirildi.

Balbey Mahallesi'nde yer alan ve 1485'te inşa edilen tarihi Balbey Camisi ile aynı dönemde dikildiği belirtilen çınar ağacının gövdesinin büyük bölümü çürüdü.

Gövdesinde oyuklar oluşan ve böceklenen çınarın devrilmemesi için etrafında demir destekler konuldu.

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi çınarın çürümeye başladığını ve bir an önce yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fedai Erler ise çınarın kurtarılabileceğini ifade etti.

Ağacın çürüyen kısımlarının temizlenmesini öneren Erler, "Çürük bölgelerden içeriye giren böcekler ağacın daha da kötüleşmesine neden oluyor. Bu tür durumlarda sistemik ilaçlar kullanılarak böceklerin yok edilmesi gerekir. Aynı zamanda kuru dokuların da temizlenmesi şart. 500 yıldır ayakta duran bu anıt ağacı korumak için bilimsel yöntemler kullanılmalı." diye konuştu.