Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Veli Ö. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada sürücü Veli Ö. ile motosikletteki Ayşe Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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