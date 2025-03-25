Yabancı iki arkadaşın çevre duyarlılığı "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü

TALİP DEMİRCİ - Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yaşayan iki yabancı uyruklu arkadaşın başlattığı çevre temizliği çalışmaları, 4 yıl içerisinden büyüyerek yaklaşık 150 kişiden oluşan "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü.

Kovid-19 salgını döneminde ilçeye gelen Rus Andrey Bobylev ve Fransız Paul Moisson birlikte doğa yürüyüşü yaparken atıkları da toplamaya başladı. İki arkadaşın başlattığı çevre temizliği etkinlikleri, zamanla gönüllülerin de katılmasıyla büyüdü.

"Birlikte Temizleyelim-Kaş" adını verdikleri grubun katılımcı sayısı, aralarında birçok yerleşik yabancının da bulunduğu yaklaşık 150 kişiye ulaştı.

Haftada en az bir kere bir araya gelen yaşları 10 ila 60 arasında değişen grup üyeleri, hem yürüyüş yapıyor hem de ilçedeki tarihi alanlar başta olmak üzere plajlar, ormanlık alanlar, seyir terasları, liman ve yol kenarlarında çevre temizliği yapıyor.

Andrey Bobylev, AA muhabirine, çevre temizliği fikrinin, Fransız arkadaşı Paul Moisson ile tanışınca ortaya çıktığını söyledi.

Temizlik çalışmalarına yaklaşık 4 yıl önce başladıklarını belirten Bobylev, "Rusya'dan Kaş'a gelen arkadaşlarla ve sosyal medyadan kurduğumuz gruplarla büyüdük. Doğa için, Kaş için, insanlar için 'Benim çöpüm değil ama bu benim şehrim' sloganıyla temizlik yapıyoruz. Grupta Türkiye, Rusya, ABD ve İngiltere gibi birçok ülkeden insanlar var. Hep birlikte temizlik yapıyoruz." dedi.

Bu zamana kadar yaklaşık 4 bin büyük boy çöp torbası atık topladıklarını ifade eden Bobylev, en çok içki şişeleri, plastik su şişeleri ve cips poşetleri gibi ambalajlarla karşılaştıklarını kaydetti.

- "Yabancılar ve Türkler ortak bir paydada buluştuk"

Gruba katılan çevre gönüllüsü Sinem Sunter ise Kaş'ın belli bölgelerinde temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi.

İlçede yerleşik yaşayan yabancılar ve Türkler olarak ortak bir paydada buluştuklarını vurgulayan Sunter, şunları söyledi: