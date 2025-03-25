Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yabancı iki arkadaşın çevre duyarlılığı "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü

        TALİP DEMİRCİ - Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yaşayan iki yabancı uyruklu arkadaşın başlattığı çevre temizliği çalışmaları, 4 yıl içerisinden büyüyerek yaklaşık 150 kişiden oluşan "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı iki arkadaşın çevre duyarlılığı "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü
        ABONE OL

        TALİP DEMİRCİ - Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yaşayan iki yabancı uyruklu arkadaşın başlattığı çevre temizliği çalışmaları, 4 yıl içerisinden büyüyerek yaklaşık 150 kişiden oluşan "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü.

        Kovid-19 salgını döneminde ilçeye gelen Rus Andrey Bobylev ve Fransız Paul Moisson birlikte doğa yürüyüşü yaparken atıkları da toplamaya başladı. İki arkadaşın başlattığı çevre temizliği etkinlikleri, zamanla gönüllülerin de katılmasıyla büyüdü.

        "Birlikte Temizleyelim-Kaş" adını verdikleri grubun katılımcı sayısı, aralarında birçok yerleşik yabancının da bulunduğu yaklaşık 150 kişiye ulaştı.

        Haftada en az bir kere bir araya gelen yaşları 10 ila 60 arasında değişen grup üyeleri, hem yürüyüş yapıyor hem de ilçedeki tarihi alanlar başta olmak üzere plajlar, ormanlık alanlar, seyir terasları, liman ve yol kenarlarında çevre temizliği yapıyor.

        Andrey Bobylev, AA muhabirine, çevre temizliği fikrinin, Fransız arkadaşı Paul Moisson ile tanışınca ortaya çıktığını söyledi.

        Temizlik çalışmalarına yaklaşık 4 yıl önce başladıklarını belirten Bobylev, "Rusya'dan Kaş'a gelen arkadaşlarla ve sosyal medyadan kurduğumuz gruplarla büyüdük. Doğa için, Kaş için, insanlar için 'Benim çöpüm değil ama bu benim şehrim' sloganıyla temizlik yapıyoruz. Grupta Türkiye, Rusya, ABD ve İngiltere gibi birçok ülkeden insanlar var. Hep birlikte temizlik yapıyoruz." dedi.

        Bu zamana kadar yaklaşık 4 bin büyük boy çöp torbası atık topladıklarını ifade eden Bobylev, en çok içki şişeleri, plastik su şişeleri ve cips poşetleri gibi ambalajlarla karşılaştıklarını kaydetti.

        - "Yabancılar ve Türkler ortak bir paydada buluştuk"

        Gruba katılan çevre gönüllüsü Sinem Sunter ise Kaş'ın belli bölgelerinde temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi.

        İlçede yerleşik yaşayan yabancılar ve Türkler olarak ortak bir paydada buluştuklarını vurgulayan Sunter, şunları söyledi:

        "Önce kirlenen yerleri tespit ediyoruz ve orda toplanıp hep birlikte çöpleri toparlıyoruz. Yeri çöp kutusu olması gereken birçok şey doğada bulunuyor. Doğanın bize sunduğu güzellikleri seyretmeye geldiğimiz bu noktalarda manzarayı izlerken, yanlarında getirdikleri yiyeceklerin çöplerini buraya bırakıyorlar. Doğa bunu hak etmiyor. Yanımızda getirdiğimiz yiyeceklerin çöplerini poşete koyup götürüp atsak bir sorun kalmayacak. Bilinçsiz bir şekilde çevremizi kirletiyoruz. Bu zamana kadar Kaş'ın birçok bölgesine gittik ve binlerce poşet çöp topladık."

        Çevre temizliğine katılan Nikita Vatutin de "Bunu yaparken faydalı olduğunu hissediyorum. Topladığımız çöpleri geri dönüşüme kazandırsak çok güzel olur. Her hafta yaklaşık 30 poşet çöp topluyoruz. Lütfen yaşadığımız şehri ve çevremizi temiz tutalım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Sinema tarihinin en unutulmaz kötüleri...
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Bayram öncesi 'taklit' ve 'tağşiş' uyarısı!
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Rölövenin milyonlarca liralık 15 ihalesine, 'düşük tenzilat' incelemesi
        Rölövenin milyonlarca liralık 15 ihalesine, 'düşük tenzilat' incelemesi
        Antalya'da ramazan topu geleneği ses bombası ile sürdürülüyor
        Antalya'da ramazan topu geleneği ses bombası ile sürdürülüyor
        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda TOMA'lı müdahale; 25 gözaltı
        Antalya'da 'İmamoğlu' protestosunda TOMA'lı müdahale; 25 gözaltı
        Alanya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Alanya'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Antalya'da atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yarala...
        Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yarala...