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        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:36
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        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Serik Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ve 55 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Ruhsatsız silahları bulunduran 3 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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