Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri Antalya'da turizmi erken hareketlendirdi

AYŞE YILDIZ - Nevruz, Paskalya, Ramazan Bayramı ve ara tatilin arka arkaya denk gelmesi Antalya'da hem sezon açılışını öne çekti hem de otellerin doluluk oranlarını yükseltti.

Geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kıran Antalya, İngiltere, Polonya, Almanya ve Belçika başta olmak üzere farklı ülkelerden misafirleri ağırlamaya devam ediyor.

Nevruz Bayramı dolayısıyla özellikle İran'dan gelen misafirler de sektörü hareketlendirdi. Oteller Nevruz için gelen misafirlere yönelik özel menüler çıkardı.

Ramazan Bayramı, ara tatil ve Paskalya tatillerinin arka arkaya denk gelmesi, kışın kapanan ve her yıl nisan sonunda açılan otellerin sezon başlangıcını öne çekti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Nevruz Bayramı dolayısıyla otellerdeki hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı tatili için de rezervasyonların iyi olduğunu anlatan Saatçioğlu, "Şimdiden doluluklarımız yüzde 80-85'e ulaştı. Nevruz'dan sonra Ramazan Bayramı, arkasına ara tatil ve Paskalya tatilleri var. Nisanda oteller rahatlıkla yüzde 95'i bulabilecek." diye konuştu.

Saatçioğlu, bayramların aynı döneme denk geldiğine dikkati çekerek, Nevruz dolayısıyla İran'dan gelen misafirlerin tatil yaptığını, "son dakika" rezervasyonlarıyla da gelenlerin olduğunu belirtti.

- "Mayıs ayında ağırlıklı Ruslar gelecek"

Erken rezervasyona ilginin de yoğun olduğunu bildiren Saatçioğlu, şunları söyledi:

"Turizm sektörü olarak bayramla birlikte yaz tatili sezonunu açmış oluyoruz. Kışın kapalı olan oteller açılışlarını daha erkene çekmiş oluyor. Ramazan Bayramı'nda daha çok iç pazar hareketliliği var. Bir yandan da yurt dışından gelişler artmaya başladı. Hem erken rezervasyondan hem de son dakika rezervasyonlarıyla tatil için gelenler var. Paskalya yoğunluğu 11 Nisan'da başlıyor. O tarihten itibaren otellerde yoğun konaklamalar olacak. Bu dönemde Avrupa ve Benelüks ülkelerinden misafirlerimiz var. Mayıs ayında ağırlıklı Ruslar gelecek çünkü onların bayramı başlıyor. Sezon için çok güzel bir başlangıç olacağını düşünüyoruz."

Saatçioğlu, tatilciler için lezzetli yiyecek içeceklerin yanı sıra animasyon ekiplerinin yoğun program hazırladığını, kış boyunca dans ve şovlar üzerinde çalıştıklarını, çocuklar için de renkli organizasyonlar olduğunu ifade etti.