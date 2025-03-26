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        Antalya'da "Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali" düzenlenecek

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali, 24-26 Nisan'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:22
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        Antalya'da "Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali" düzenlenecek
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Uluslararası Side'den Girit'e Kültür ve Lezzet Festivali, 24-26 Nisan'da yapılacak.

        Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yaptığı açıklamada, festivali ilçeye özgü lezzetleri tanıtmak, yerli ve yabancı katılımcılara tattırmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

        İlçenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Kara, gastronomi turizmini de ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti.

        Festivalin Side'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşeceğini aktaran Kara, "Kardeşlik duygumuzdan beslenen bu festivalde, konserler, söyleşiler, danslar, tadımlar ve eşsiz Girit lezzetleriyle bir araya geleceğiz." bilgisini verdi.

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