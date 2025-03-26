Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce, park halinde bir araçta yapılan aramada, 101 tabanca sürgüsü, 101 yiv ve setleri bulunan namlu, 130 icra yayı ve mili, 190 tabanca şarjörü ile çok sayıda pim, çıkarıcı, iğne, iğne yatağı gibi malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
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