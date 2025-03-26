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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:41 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:45
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        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce, park halinde bir araçta yapılan aramada, 101 tabanca sürgüsü, 101 yiv ve setleri bulunan namlu, 130 icra yayı ve mili, 190 tabanca şarjörü ile çok sayıda pim, çıkarıcı, iğne, iğne yatağı gibi malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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