İngiltere'nin "Anneler Günü" için çiçek siparişleri arttı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İngiltere'de 30 Mart'ta kutlanacak "Anneler Günü" için açık pembe karanfil üretimine başlayan çiçek sektörü, 2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Özel günlere yönelik üretim yapan çiçek sektörü, 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından İngiltere'de bu ay sonu kutlanacak Anneler Günü için hazırlıkları tamamladı. İngilizlerin anneleri için seralarda açık pembe karanfiller üretildi. Toplanan karanfiller, özenle paketlenip, yola çıkmaya başladı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üretiminin ardından sektörün İngilizlerin Anneler Günü'ne hazırlandığını söyledi.

İngiltere'ye Anneler Günü için yaklaşık 20 milyon dal çiçek gönderildiğini belirten Yılmaz, "İngiltere'den siparişlerde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik bir artış gerçekleşti. Siparişler devam ediyor. İngiltere'ye sadece bu özel gün için 2 milyon dolarlık ürün gönderdik. Tek bir özel gün ve tek bir ülke açısından iyi bir rakam." dedi.

Yılmaz, tırlarla son sevkiyatların yapıldığını, bundan sonra gelecek siparişlerin de uçakla gönderileceğini kaydetti. - İngilizlerin Anneler Günü çiçeğinin rengi açık pembe İngiltere'nin çiçek ihracatında önemli paya sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İngiltere bizim için en önemli pazarımız. En çok ihracatı Hollanda'ya yapıyoruz ama Hollanda'daki alıcıların büyük bir çoğunluğu bizim ürünleri İngiltere'ye gönderiyor." diye konuştu. Her özel günde farklı renkte çiçekler talep edildiğine dikkati çeken Yılmaz, İngiltere'de Anneler Günü'nde açık pembe karanfil tercih edildiğini ifade etti. Sektörün de buna göre üretim yaptığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi: "İngiltere'de Anneler Günü'nde açık pembe çok önemli bir renk. Bu dönemde açık pembeye çok yoğun talep oluyor. Her pazarın farklı günlere göre talepleri var, bunları bildiğimiz için dikim tarihlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Taleplere göre de hangi renk revaçtaysa ona yoğunluk veriyoruz."