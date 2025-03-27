Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İngiltere'nin "Anneler Günü" için çiçek siparişleri arttı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İngiltere'de 30 Mart'ta kutlanacak "Anneler Günü" için açık pembe karanfil üretimine başlayan çiçek sektörü, 2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'nin "Anneler Günü" için çiçek siparişleri arttı
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İngiltere'de 30 Mart'ta kutlanacak "Anneler Günü" için açık pembe karanfil üretimine başlayan çiçek sektörü, 2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        Özel günlere yönelik üretim yapan çiçek sektörü, 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından İngiltere'de bu ay sonu kutlanacak Anneler Günü için hazırlıkları tamamladı. İngilizlerin anneleri için seralarda açık pembe karanfiller üretildi. Toplanan karanfiller, özenle paketlenip, yola çıkmaya başladı.

        Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üretiminin ardından sektörün İngilizlerin Anneler Günü'ne hazırlandığını söyledi.

        İngiltere'ye Anneler Günü için yaklaşık 20 milyon dal çiçek gönderildiğini belirten Yılmaz, "İngiltere'den siparişlerde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik bir artış gerçekleşti. Siparişler devam ediyor. İngiltere'ye sadece bu özel gün için 2 milyon dolarlık ürün gönderdik. Tek bir özel gün ve tek bir ülke açısından iyi bir rakam." dedi.

        Yılmaz, tırlarla son sevkiyatların yapıldığını, bundan sonra gelecek siparişlerin de uçakla gönderileceğini kaydetti.

        - İngilizlerin Anneler Günü çiçeğinin rengi açık pembe

        İngiltere'nin çiçek ihracatında önemli paya sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İngiltere bizim için en önemli pazarımız. En çok ihracatı Hollanda'ya yapıyoruz ama Hollanda'daki alıcıların büyük bir çoğunluğu bizim ürünleri İngiltere'ye gönderiyor." diye konuştu.

        Her özel günde farklı renkte çiçekler talep edildiğine dikkati çeken Yılmaz, İngiltere'de Anneler Günü'nde açık pembe karanfil tercih edildiğini ifade etti.

        Sektörün de buna göre üretim yaptığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

        "İngiltere'de Anneler Günü'nde açık pembe çok önemli bir renk. Bu dönemde açık pembeye çok yoğun talep oluyor. Her pazarın farklı günlere göre talepleri var, bunları bildiğimiz için dikim tarihlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Taleplere göre de hangi renk revaçtaysa ona yoğunluk veriyoruz."

        Yılmaz, Türkiye'deki kadınların işlediği çiçeklerin, 30 Mart'ta İngiltere'deki anneleri mutlu edeceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti

        Benzer Haberler

        Maymun 'Fıstık', yeni ailesine kabul edildi
        Maymun 'Fıstık', yeni ailesine kabul edildi
        Antalya'daki protesto gösterilerinde 250 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutukl...
        Antalya'daki protesto gösterilerinde 250 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutukl...
        Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
        Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
        'Büyük ustalar' Gürel ve Erdoğmuş, 2025 Dünya Kupası'nda
        'Büyük ustalar' Gürel ve Erdoğmuş, 2025 Dünya Kupası'nda
        Bayramın yıldızı KKTC ve Antalya
        Bayramın yıldızı KKTC ve Antalya
        'Gri boşanma', 5 yılda yüzde 44,53 arttı
        'Gri boşanma', 5 yılda yüzde 44,53 arttı