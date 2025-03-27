Kaş açıklarında göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Durdurulan fiber karinalı lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
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