Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş açıklarında göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 21:25 Güncelleme: 27.03.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaş açıklarında göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        Durdurulan fiber karinalı lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        "Laf ettirmem"
        "Laf ettirmem"
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor

        Benzer Haberler

        Erkan Baş: Bu ülkede adalet için birleşmek zorundayız
        Erkan Baş: Bu ülkede adalet için birleşmek zorundayız
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da konuştu:
        Batı Akdeniz, bayramda yağışlı
        Batı Akdeniz, bayramda yağışlı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Antalya'da konuştu:
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Antalya'da konuştu:
        Akdeniz Film Yapım Festivali 13 Mayıs'ta Antalya'da başlayacak
        Akdeniz Film Yapım Festivali 13 Mayıs'ta Antalya'da başlayacak
        Davutoğlu: Türkiye'de gerçek anlamda siyasi ahlak devrimi şart
        Davutoğlu: Türkiye'de gerçek anlamda siyasi ahlak devrimi şart