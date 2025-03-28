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        Antalya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:37
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        Antalya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Antalya’nın Serik ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan pansiyonda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, apartmandaki 13 kişiyi merdiven uzatarak tahliye etti. Pansiyonda bulunan 1 kişi ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

        Yangında pansiyon katı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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