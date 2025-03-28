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        Akseki'de 50 yıldır kullanılan çöp biriktirme alanı temizleniyor

        Antalya'nın Akseki ilçesinde yaklaşık 50 yıldır kullanılan çöp biriktirme alanında temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:12
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        Akseki'de 50 yıldır kullanılan çöp biriktirme alanı temizleniyor
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde yaklaşık 50 yıldır kullanılan çöp biriktirme alanında temizlik çalışması başlatıldı.

        İlçeye 3 kilometre uzaklıkta 53 dönümlük bir alanda yıllardır herhangi bir geri dönüşüm işlemi yapılmadan bırakılan çöpler, bölgede çevre kirliliğine neden oldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi iş birliğinde bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

        Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çöp biriktirme alanıyla ilgili ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.

        Bölgede düzensiz dökülen çöpler nedeniyle zaman zaman yangın çıktığını, etrafa kötü koku yayıldığını anlatan Akça, "Hem çevreyi korumak hem de bu görüntüyü kaldırmak için burayı kapatma kararı aldık. Çöpler buradan kaldırılarak büyükşehir belediyesinin depolama alanına taşınıyor. Çalışmaların sonuna geldik. İlerleyen süreçte bu alanı ağaçlandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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