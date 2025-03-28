Antalya'da üniversite öğrencileri yalnız yaşayan kadının evinde bayram temizliği yaptı

Antalya'da üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tarihi "düğmeli ev"de yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının evini temizledi.

İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle "düğmeli ev" olarak adlandırılan 300 yıllık tarihi yapılar, turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler Yaren Yılmaz, Zehranur Olgun ve Kadir Aşıklaroğlu, merkeze yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ümmü Arıcı'yı, bayram öncesi sevindirdi.

Kadının Sarıhacılar Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden gençler, konutu temizleyip kullanılmayan eşyaları düzenledi. Yaşam alanı daha konforlu hale getirilen Arıcı, üniversite öğrencilerinin sürpriziyle duygusal anlar yaşadı.

Temizlik çalışmalarının ardından mutfağa giren öğrenciler, iftar için geleneksel yemekler hazırladı. Ümmü teyzeyle aynı sofraya oturan gençler, onunla sohbet edip keyifli vakit geçirdi.